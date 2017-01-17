Дрэймонд Грин: у «Голден Стэйт» есть противостояние с «Кливлендом»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не согласился со словами лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, который заявил, что между их клубами нет принципиального противостояния.
«Я считаю, что «Голден Стэйт» против «Кливленда» – это противостояние. Но это только моё мнение. Они победили нас, мы победили их. Это весело. В этом есть что-то. Если посмотреть на последние два сезона и текущий регулярный чемпионат, то наши команды были лучшими в НБА. Так что я смотрю на это как на противостояние», – приводит слова Грина ESPN.