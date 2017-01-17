Зубчич: в матче с «Летувос Ритас» многое будет зависеть от «НН»

Центровой «Нижнего Новгорода»дал комментарий в преддверии матча Еврокубка с «Летувос Ритас», который пройдёт 17 января.«Нам предстоит важнейшая игра, результат которой будет иметь большое значение для распределения мест в группе G. В составе нашего противника есть целый ряд игроков, опасных на периметре. В первую очередь нам необходимо будет закрыть лидера «Летувоса» Дэвида Логана, способного доставить проблемы как на периметре, так и в проходах. Серьёзная борьба завяжется под кольцом с „большими“ литовцев, которые очень хороши на подборах. Несмотря на силу и опыт соперника, многое в этом матче будет зависеть от нас самих», — цитирует Зубчича сайт клуба.