Зубков: «Локо» должен добыть третью победу кряду в Еврокубке

Форвард ПБК «Локомотив-Кубань»поделился ожиданиями накануне матча Еврокубка против «Фуэнлабрады». Игра состоится 18 января и начнётся в 20:00 мск.«В последних играх мы проделали неплохую работу, но нам ни в коем случае нельзя сбавлять обороты. «Фуэнлабрада» — очень опасная команда, и их последняя победа в Еврокубке над «Гран Канарией» делает их ещё более мотивированными. Нам нужно защитить свой паркет, ведь в Еврокубке это особенно важно. Мы должны выйти на этот матч сконцентрированными на все 100% и добыть третью победу в Топ-16. Знаем, что это будет нелегко, но рассчитываем на помощь наших болельщиков, которые всегда нас поддерживают, и готовимся выкладываться по полной программе», — приводит слова форварда официальный сайт «Локо».