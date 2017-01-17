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Карри: мячи, которые обычно попадают, сегодня не залетали

17 января 2017, вторник. 22:47. Баскетбол
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри оценил свою игру в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленд Кавальерс». (126:91). На счету Карри 20 очков и 11 результативных передач.

«Конечно, я хотел сыграть хорошо. Я бросал в кольцо не так успешно, как хотел. Мячи, которые обычно попадают, сегодня не залетали. Я могу с этим смириться, если у меня получилось сделать то, что от меня требовалось. На самом деле это всё в моей голове. Я определённо хотел уйти с арены после отличного выступления и победы», — приводит слова Карри San Jose Mercury News.
Источник: San Jose Mercury News Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Стивен Карри
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