Карри: мячи, которые обычно попадают, сегодня не залетали

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз»оценил свою игру в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленд Кавальерс». (126:91). На счету Карри 20 очков и 11 результативных передач.«Конечно, я хотел сыграть хорошо. Я бросал в кольцо не так успешно, как хотел. Мячи, которые обычно попадают, сегодня не залетали. Я могу с этим смириться, если у меня получилось сделать то, что от меня требовалось. На самом деле это всё в моей голове. Я определённо хотел уйти с арены после отличного выступления и победы», — приводит слова Карри San Jose Mercury News.