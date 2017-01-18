Трипл-дабл с 40 очками Хардена не спас «Хьюстон» от проигрыша «Майами»

«Майами Хит» победил «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и закончилась со счётом 109:103 в пользу хозяев.В составе «Майами» самым результативным стал Горан Драгич, набравший 21 очко. Ещё 18 в активе Уэйна Эллингтнона, Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл (14 очков, 15 подборов). За «Хьюстон» очередной трипл-дабл оформил— 40 очков, 12 подборов, 10 передач.Эта победа позволила «Майами» прервать серию из четырёх поражений.