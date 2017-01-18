«Даллас» обыграл «Чикаго» и впервые в сезоне добыл три победы кряду

«Чикаго Буллз» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Юнайтед-центре» в Чикаго и закончилась со счётом 99:98 в пользу гостей. Победу «Далласу» принёс точный трёхочковый бросок Уэсли Мэттьюза за 11,7 секунды до конца четвёртой четверти.
Самым результативным в составе «Чикаго» стал Джимми Батлер, которому совсем немного не хватило до трипл-дабла (24 очка, 12 передач, 9 подборов). Ещё 21 очко набрал Робин Лопес. За «Даллас» 20 очков набрал Харрисон Барнс, 18 — Сет Карри, а Дирк Новицки оформил дабл-дабл (10 очков, 10 подборов).
Победа над «Чикаго» стала для «Далласа» третьей подряд. Эта победная серия — самая продолжительная для «Маверикс» в текущем регулярном чемпионате.