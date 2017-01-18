Новицки: в детстве я хотел играть за «Чикаго»

Форвард «Даллас Маверикс»признался, что в детстве был поклонником «Чикаго Буллз».«Я был большим фанатом „Чикаго“. Если за какой клуб и хотел играть, то за „Буллз“. Конечно, там был Джордан, но я был большим фанатом Пиппена. Он долгое время был моим любимцем. Мне нравились его универсальность, броски, игра в обороне и на подборах, организация игры. Позже появились Родман и Кукоч.В те времена в Германии показывали одну-две игры в неделю, и обычно это были матчи „Чикаго“. Это отличный спортивный город с историей, и игра там всегда приносит удовольствие», — цитирует Новицки CSN Chicago.