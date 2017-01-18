28 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Ратиофарм Ульм»
18 января 2017, среда. 23:24.
Баскетбол
«Химки» на выезде обыграли немецкий «Ратиофарм Ульм» со счётом 95:90 в третьем туре Топ-16 Еврокубка. Подмосковный клуб лучше провёл первую четверть, завершив её с отрывом "+12", но к большому перерыву уже «Ульм» вырвался вперёд. В дальнейшем «Химкам» несколько раз удавалось создать небольшой задел, но «Ульм» каждый раз нагонял соперников. В концовке решающим стал рывок «Химок» 13:2.
Самым результативным в этом матче стал защитник «Химок» Алексей Швед
, набравший 28 очков. У «Ульма» 22 очка набрал центровой Рэймар Морган.