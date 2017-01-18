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В.Карасёв: у «Зенита» была установка фолить на Стадемайре

18 января 2017, среда. 23:37. Баскетбол
Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал победу над «Хапоэлем» (101:81) в Еврокубке.

«Нужная и важная победа с комфортной разницей. Приятно, что обыграли не абы кого, а команду, где играет Стадемайр и другие сильные баскетболисты. Ключ к сегодняшней победе заключался в командной игре. У «Хапоэля» в команде много звёзд, и играют они за счёт индивидуальных действий, а наши 30 результативных передач говорят о многом. Также хорошо сыграли в защите. Пусть у нас получалось на всё, но, в целом, игроки установку на игру выполнили: хорошо сыграли с Джеррелсом, со Стадемайром тоже справились, хотя и фолили», — цитирует Карасёва сайт клуба.

Карасёв также признался, что обилие фолов на Амаре Стадемайре было тренерской установкой.

«Если серьёзно, то это была установка. Обычно он бросает штрафные с точностью 50 процентов, хотя сегодня попадал хорошо. Нам было выгоднее, чтобы игроки получали на нём фолы, и он бросал штрафные, нежели чем Джеррелс будет бросать свободные трёхочковые. Пусть забивает один игрок, а с остальными справимся», — сказал Карасёв.
Источник: Официальный сайт БК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
БК Зенит БК Хапоэль Иерусалим Амаре Стадемайр Василий Карасёв
Новости. Баскетбол
18 января 2017, среда
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