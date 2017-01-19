«Енисей» обыграл «Лукойл-Академик» в Кубке ФИБА, несмотря на 27 очков Гибсона

Красноярский «Енисей» на выезде обыграл болгарский «Лукойл-Академик» со счётом 97:92 в матче второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа. Болгарский клуб захватил преимущество в первой четверти и долгое время удерживал его, но в решающем отрезке «Енисей» сравнял счёт и вырвал победу.Результативнее всех в этом матче был защитник «Лукойла» Дэнни Гибсон, набравший 27 очков. «Енисею» 17 очков принёс Сулейман Браймох.Эта победа вывела «Енисей» в единоличные лидеры группы P.«Енисей»: Браймох (17), Трушкин (16), Элегар (15 + 12 подборов), Заворуев (15), Тэйлор (11), Пичкуров (8), Лукашов (7), Вздыхалкин (5), Кощеев (3)