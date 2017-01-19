«Енисей» обыграл «Лукойл-Академик» в Кубке ФИБА, несмотря на 27 очков Гибсона

Красноярский «Енисей» на выезде обыграл болгарский «Лукойл-Академик» со счётом 97:92 в матче второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа. Болгарский клуб захватил преимущество в первой четверти и долгое время удерживал его, но в решающем отрезке «Енисей» сравнял счёт и вырвал победу.
Результативнее всех в этом матче был защитник «Лукойла» Дэнни Гибсон, набравший 27 очков. «Енисею» 17 очков принёс Сулейман Браймох.
Эта победа вывела «Енисей» в единоличные лидеры группы P.
Кубок ФИБА. Второй групповой этап. Пятый тур
«Лукойл-Академик» (Болгария) — «Енисей» (Россия) — 92:97 (27:17, 25:31, 20:19, 20:30)
«Енисей»: Браймох (17), Трушкин (16), Элегар (15 + 12 подборов), Заворуев (15), Тэйлор (11), Пичкуров (8), Лукашов (7), Вздыхалкин (5), Кощеев (3)