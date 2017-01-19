Иванович: матч с «Ульмом» получился для «Химок» очень сложным

Главный тренер «Химок»прокомментировал победу своего клуба над «Ульмом» (95:90) в Еврокубке.«Матч получился очень сложным. Когда мы готовились к этой встрече, то отдавали себе отчёт в том, что «Ульм» прекрасно играет транзитное нападение. На мой взгляд, это лучшая команда по транзишну среди всех, с которыми мы играли в этом сезоне. Ключевыми в этой встрече стали действия Зайцева по прессингу мяча, а также игра Роулэнда в четвёртой четверти. Также очень умный матч провёл Швед, остальные игроки выложились на сто процентов ради этой победы. Одним словом, очень важный результат для нас», — цитирует Ивановича сайт клуба.