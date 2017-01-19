«Шарлотт» разгромил «Портленд» — «+22», «Вашингтон» дожал «Мемфис»

«Шарлотт Хорнетс» одержал уверенную победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча закончилась со счётом 107:85 в пользу подопечных Стива Клиффорда. Самым результативным в составе победителей стал Кемба Уокер, набравший 23 очка, ещё 17 — у Николя Батюма. За «Портленд» 21 очко набрал Дэмьен Лиллард. «Шарлотт» прервал свою серию из 5 поражений.
В другом матче «Мемфис Гриззлиз» в гостях проиграл «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась со счётом 104:101 в пользу команды Скотта Брукса. Самыми результативными у «Вашингтона» стали Отто Портер и Джон Уолл, набравшие по 25 очков. Уолл к тому же оформил дабл-дабл, отдав 13 передач. В активе Маркиффа Морриса — 17 очков и 12 подборов. У «Мемфиса» следует отметить Марка Газоля, на счету которого 28 очков, Майка Конли (20 очков) и Джамикала Грина (15 очков, 13 подборов).