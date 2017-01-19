26 очков Эмбиида позволили «Филадельфии» победить «Торонто»

«Торонто Рэпторс» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и закончилась со счётом 94:89 в пользу хозяев.Самым результативным в составе победителей стал, на счету которого 26 очков. Ещё 18 набрал Эрсан Ильясова. У «Торонто» 25 очков на счету Демара Дерозана, 24 — у Кайла Лоури.Это поражение прервало победную серию «Торонто», которая насчитывала четыре матча. «Филадельфия» одержала пятую победу в последних шести матчах.