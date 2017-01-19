«Детройт» разгромно обыграл «Атланту», «Нью-Орлеан» — «Орландо»

«Детройт Пистонс» разгромил «Атланту Хоукс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 118:95 в пользу команды Стэна ван Ганди. Исход встречи во многом предопределила первая четверть, выигранная «Детройтом» — 42:18. Самым результативным игроком в составе «Пистонс» стал Реджи Джексон, набравший 26 очков. В активе Тобиаса Харриса 19 очков, дабл-даблы оформили Андре Драммонд (13 очков, 17 подборов) и Маркус Моррис (14 очков, 10 подборов). За «Атланту» 21 очко набрал Пол Миллсэп.Не менее уверенную победу одержал и «Нью-Орлеан Пеликанс», который на своей площадке разгромил «Орландо Мэджик» — 118:98. В составе «Пеликанс» отметим Энтони Дэвиса, на счету которого 21 очко и 14 подборов. По 18 очков набрали Тайрик Эванс и Лэнгстон Галлоуэй. За «Орландо» по 14 очков набрали Аарон Гордон и Элфрид Пэйтон.