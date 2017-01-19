Керр: любой игрок НБА хочет хорошо выступить против своей прошлой команды

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз»прокомментировал игру форвардав матче с «Оклахома-Сити Тандер» (121:100).«Любой игрок НБА хочет хорошо выступить против своей прошлой команды. Большинство парней получают дополнительную энергию, когда выходят на паркет против команды, за которую они выступали ранее. Думаю, что в случае с Дюрантом это было ещё больше выражено из-за его истории с «Оклахома-Сити», – приводит слова Керра ESPN.Отметим, что в поединке с «Тандер» Дюрант стал самым результативным игроком, набрав 40 очков.