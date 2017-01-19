Уокер: не заслуживаю вызова на Матч звёзд, но не думаю об этом

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс»заявил, что его не беспокоит, выберут ли его на Матч звёзд НБА, но сам он считает, что не заслуживает этого.«Нет, если спросить меня. Особенно учитывая положение моей команды. Но и без этого мне всё равно. Мы не можем начать стабильно побеждать, так что Матч звёзд — последнее, о чём я стану сейчас думать», — приводит слова Уокера The Associated Press.В нынешнем сезоне Уокер набирает в среднем 23,0 очка, 5,3 передачи и 4,2 подбора за игру. «Шарлотт» занимает седьмое место в Восточной конференции.