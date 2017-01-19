26 очков де Коло помогли ЦСКА обыграть «Бамберг» в Евролиге

Московский ЦСКА обыграл немецкий «Бамберг» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 85:64.ЦСКА выиграл первые три четверти матча, благодаря чему перед заключительной десятиминуткой имел преимущество в 21 очко. Последняя четверть завершилась со счётом 16:16.Самым результативным игроком матча стал французский защитник «армейцев». Он набрал 26 очков, совершил 4 подбора, отдал 5 передач и сделал 3 перехвата.После 18 матчей ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, «Бамберг» — 12-е.