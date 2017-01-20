Уэстбрук не попал в стартовую пятёрку своей команды на Матч звёзд НБА — 2017

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук не попал в стартовую пятёрку команды Западной конференции на Матч звёзд НБА 2017 года, сообщает официальный сайт Ассоциации. Стартовые пятёрки определялись по результатам зрительского голосования. Матч между командами Западной и Восточной конференций состоится 19 февраля в Новом-Орлеане.
Стартовые пятёрки игроков на Матч звёзд — 2017:
Восточная конференция: Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс»), Кайри Ирвинг («Кливленд Кавальерс»), Демар Дерозан («Торонто Рэпторс»), Джимми Батлер («Чикаго Буллз») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
Западная конференция: Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Стивен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Кавай Леонард («Сан-Антонио Спёрс») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»).