«Орландо» обыграл «Милуоки», «Филадельфия» вырвала победу у «Портленда»

«Орландо Мэджик» уверенно обыграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла в «Эмвей-центре» в Орландо и закончилась со счётом 112:96 в пользу хозяев. Самым результативным у «Мэджик» стал Элфрид Пэйтон, набравший 20 очков, ещё 18 на счету Джеффа Грина, 17 в активе Аарона Гордона. В составе «Милуоки» стоит отметить Джабари Паркера, набравшего 25 очков, и Янниса Адетокунбо, оформившего дабл-дабл (17 очков, 14 подборов).В ещё одном матче «Филадельфия Сиксерс» вырвал победу у «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 93:92. Победный бросок за 4,5 секунды до конца четвёртой четверти выполнил Роберт Ковингтон, который в итоге набрал 22 очка. Самым результативным у «Филадельфии» стал Эрсан Ильясова — 24 очка. В составе «Портленда» следует отметить Дэмьена Лилларда — 30 очков.