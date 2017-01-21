Д'Антони: «Хьюстон» способен стать лучше

Главный тренер «Хьюстон Рокетс»прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата против «Голден Стэйт Уорриорз» (108:125).«Мы допустили слишком много промахов, у нас были шансы. На перерыв мы ушли с отставанием в пять очков. Я увидел много хорошего в нашей игре сегодня. Есть много вещей, которые мы можем сделать. Мы можем стать лучше. Сезон ещё не окончен», – приводит слова Д'Антони ESPN.На данный момент «Хьюстон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.