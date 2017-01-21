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Д'Антони: «Хьюстон» способен стать лучше

21 января 2017, суббота. 13:04. Баскетбол
Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата против «Голден Стэйт Уорриорз» (108:125).

«Мы допустили слишком много промахов, у нас были шансы. На перерыв мы ушли с отставанием в пять очков. Я увидел много хорошего в нашей игре сегодня. Есть много вещей, которые мы можем сделать. Мы можем стать лучше. Сезон ещё не окончен», – приводит слова Д'Антони ESPN.

На данный момент «Хьюстон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Хьюстон Рокетс Майк ДАнтони
Новости. Баскетбол
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