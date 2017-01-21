Гайлитис: игроки «НН» не смогли забить 14 штрафных — очень много по такому матчу

Главный тренер ВЭФаоценил игру своей команды в матче Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (81:74).«Сегодня мы сумели продемонстрировать качественный баскетбол на выезде против очень опасной команды. В «Нижнем Новгороде» подобрались индивидуально сильные игроки. Несмотря на то, что они находятся не в самом лучшем физическом и эмоциональном состоянии, играть против них всегда непросто. В первую очередь, нам необходимо было остановить снайперов «Нижнего» и выиграть подбор, что у нас и получилось в итоге. Обе команды были мотивированы на победу, поэтому ритм игры был немного рваным. Однако «Нижний» не смог забить сегодня 14 штрафных, что очень много по такому матчу», — приводит слова Гайлитиса официальный сайт Лиги ВТБ.