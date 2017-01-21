Кевин Джонс: «Енисей» в последних играх показывает максимум

Центровой «Локомотива-Кубань»поделился ожиданиями от матча с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ. Игра состоится 22 января в 15:10 мск.«Будет очень важная и сложная игра, потому что «Енисей» уже побеждал нас в Краснодаре в начале чемпионата. На выезде нам будет ещё сложнее, но и мы уже не та команда, что была в октябре. «Енисей» же в последних играх показывает максимум. Уверен, будет отличный, зрелищный матч, в котором нам необходима только победа», — приводит слова Джонса официальный сайт «Локо».