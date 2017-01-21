Д. Иванович: в составе «Калева» есть два ярких лидера — Харпер и Симмонс

Главный тренер «Химок»поделился мыслями о будущем матче команды в Единой лиге ВТБ против «Калева». Игра состоится 22 января в 17:00 мск.«Мы одержали важную победу в Ульме, но это лишь один матч, и сейчас мы должны продолжить в том же духе. Победа — это здорово, однако намного важнее то, что команда стала играть лучше. Прежде всего это касается защиты — это то, что нужно постоянно улучшать. Сейчас нам предстоит встреча с «Калевом», с которым мы уже играли месяц назад, и тот матч получился равным. У них есть два ярко выраженных лидера: Харпер и Симмонс, однако в их составе также много хороших «шутеров» — эстонских баскетболистов», — приводит слова тренера официальный сайт «Химок».