35 очков Макколлума помогли «Портленду» в овертайме обыграть «Бостон»

«Портленд Трэйл Блейзерс» выиграл в гостях у «Бостон Селтикс» со счётом 127:123 в очередном матче регулярного чемпионата НБА.На протяжении всей встречи команды показывали равную игру, и для определения победителя им пришлось продолжить выяснение отношений в овертайме, где удача улыбнулась гостям. В составе «Портленда» стоит отметить, который набрал 35 очков, а также совершил 2 подбора и 3 передачи. У «Бостона» Айзея Томас записал себе в актив 41 очко, что, впрочем, не помогло его команде.