Дабл-дабл Кидда-Гилкриста помог «Шарлотт» победить «Бруклин»

«Шарлотт Хорнетс» нанёс поражение «Бруклин Нетс» со счётом 112:105 в матче регулярного чемпионата НБА.К четвёртой четверти команды подошли при равном счёте, но хозяевам удалось сделать рывок 10:0, который и предопределил исход матча. Лучшим в составе победителей стал, который оформил дабл-дабл. Бросок Морриса с сиреной принёс «Детройту» победу над «Вашингтоном» 17 очков и 14 подборов. У «Бруклина» стоит отметить Брука Лопеса, который набрал 24 очка, а также совершил 5 подборов и 4 передачи.