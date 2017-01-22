«Сан-Антонио» обыграл в овертайме «Кливленд», Леонард набрал 41 очко

«Сант-Антонио Спёрс» одержал победу над действующим чемпионом «Кливленд Кавальерс» со счётом 118:115 в матче регулярного чемпионата НБА.Основного времени встречи командам не хватило для выявления победителя. В овертайме же хозяевам удалось сделать рывок 7:0, которого вполне хватило для итоговой победы. Самым результативным в составе «Спёрс» стал, набравший 41 очко, а также совершивший 6 подборов и 5 передач. У «Кливленда» Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг записали себе в актив по 29 баллов. При этом Леброн прибавил к ним 6 подборов и 7 передач, а Кайри — 3 подбора и 9 передач.