Джеймс: команда, претендующая на титул, не может терять мяч после тайм-аута

Форвард «Кливленд Кавальерс»прокомментировал ключевой эпизод на последней минуте овертайма матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс», в котором он допустил потерю.«Мы провалились. Тренер Тайрон Лью определил комбинацию в последнем тайм-ауте, а мы не смогли её разыграть. А ведь мы вышли на площадку после передышки. Имели возможность немного отдохнуть и перевести дух. Команда, претендующая на чемпионский титул, не имеет права вот так выходить после тайм-аута и забывать, как нужно действовать», – цитирует Джеймса ESPN.Встреча завершилась поражением «Кливленда» в овертайме со счётом 115:118.