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175 лет назад 2016
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Лю: наверное, в контракте у Поповича записано, что «Спёрс» должны недооценивать

22 января 2017, воскресенье. 10:51. Баскетбол
Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю после поражения в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс» высказал шуточное мнение о том, почему команду соперника не включают в число главных претендентов на чемпионство.

«Возможно, у Грега Поповича в контракте есть пункт, в котором записано, что «Сан-Антонио» должны недооценивать. Ведь они отлично играют уже который год», – цитирует Лю ESPN.

Встреча завершилась победой «Спёрс» в овертайме со счётом 118:115. На данный момент они занимают в регулярном чемпионате второе место с соотношением побед и поражений 34-9.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Сан-Антонио Спёрс Грег Попович Тайрон Лю
Новости. Баскетбол
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