Лю: наверное, в контракте у Поповича записано, что «Спёрс» должны недооценивать

Главный тренер «Кливленд Кавальерс»после поражения в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс» высказал шуточное мнение о том, почему команду соперника не включают в число главных претендентов на чемпионство.«Возможно, ув контракте есть пункт, в котором записано, что «Сан-Антонио» должны недооценивать. Ведь они отлично играют уже который год», – цитирует Лю ESPN.Встреча завершилась победой «Спёрс» в овертайме со счётом 118:115. На данный момент они занимают в регулярном чемпионате второе место с соотношением побед и поражений 34-9.