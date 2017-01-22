Обрадович: «Локо» не был сильнейшим, на результат повлияла удача

Главный тренер «Локомотива-Кубань»выразил мнение, что победу над «Енисеем» (86:85) его команде принесла удача, а не преимущество.«Первое, что сказал игрокам в раздевалке, это то, что баскетбол великолепная игра. Сегодня пропустили много очков из-за собственных потерь. Испытывали трудности не столько в защите, сколько в нападении. Почти 20 очков соперник забил после наших ошибок. Не могу сказать, что сегодня победил сильнейший. Скорее, на результат повлияла удача», – цитирует Обрадовича официальный сайт Лиги ВТБ.