«Милуоки» лишил Д. Паркера места в основе за разглашение разговора в раздевалке

Форвард «Милуоки Бакс»потерял место в стартовом составе команды из-за нарушения правила о неразглашении разговоров в раздевалке клуба. Паркер начал последнюю игру клуба с «Майами Хит» (97:109) на скамейке запасных, а его место в основе занял Тон Мэйкер.«Бакс» провели клубное собрание в раздевалке после четырёх поражений подряд, и Паркер на нём высказался о нехватке единства среди игроков. За то, что позднее игрок поделился информацией со СМИ, тренер Джейсон Кидд отправил его на скамейку запасных, сообщает ESPN.