«Чикаго» хочет обменять Рондо и Миротича

Руководство «Чикаго Буллз» хочет обменять разыгрывающегои мощного форварда. Однако пока «Чикаго» не получал предложений, которые устроили бы клуб, сообщает The Chicago Sun-Times.В нынешнем сезоне Рондо набирает в среднем 6,6 очка и 6,7 передачи за игру, а на следующий сезон ему гарантировано по контракту $ 3 млн. Средняя результативность Миротича — 9,3 очка за матч при реализации 39% бросков с игры. Летом он станет свободным агентом.Ранее лидер «Буллз» Джимми Батлер выразил руководству недовольство составом команды, но не стал выделять никого персонально.