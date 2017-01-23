НБА и СИБУР откроют баскетбольную площадку в Тюмени

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и нефтехимическая группа СИБУР объявили, что 30 января состоится торжественное открытие обновлённого спортивного зала в Тюмени.
Зал станет восьмым спортивным объектом, реконструированным в рамках партнёрства сторон, которое направлено на развитие баскетбола в России и поддержку спортивного образа жизни.
Торжественную церемонию открытия посетит президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. В рамках мероприятия состоится мастер-класс для детей и показательный баскетбольный матч между командами Андрея Кириленко и баскетболистами Тюменского индустриального университета.
После визита в Тюмень Кириленко отправится в Тобольск, где 31 января примет участие в мастер-классе для детей в спортивном зале филиала Тюменского индустриального университета, реконструированного в рамках партнерства НБА и СИБУРа в 2015 году.