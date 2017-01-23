Директор «Вологды-Чевакаты»: город прекратит нас финансировать после слов Путина

Директор ЖБК «Вологда-Чеваката»рассказала о том, что клуб может прекратить существование.«Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил, что из бюджета региона профессиональные клубы больше финансироваться не будут, и посоветовал сделать то же самое городским властям. Новый мэр Вологды Андрей Травников заявил, что после мая, после завершения сезона город не будет финансировать „Вологду-Чевакату“. Сейчас открыт вопрос о дальнейшем существовании команды, возможен вариант, что клуба больше не будет.Всё это — результат заявления Владимира Путина о том, что нужно сокращать финансирование профессионального спорта из государственного бюджета. Но ведь президент отметил, что этот процесс нужно вести аккуратно, чтобы ничего не разрушить, а у нас сразу с плеча рубят. Время до конца сезона ещё есть, мы пытаемся предпринять что-то.Сами подумайте, кто же сам себе ищет спонсора? Может быть, руководство футбольного „Зенита“ шло по Невскому проспекту и встретило „Газпром“? Нет же, спонсоров назначают, а просто так никто не подойдёт и не скажет: «Чеваката», вот тебе мои деньги", — цитирует Черепанову „Р-Спорт“.