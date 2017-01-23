Ирвинг: фанаты и игроки должны выбирать участников Матча звёзд

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс»считает, что участников Матча звёзд должны выбирать болельщики и сами игроки. Ирвинг попал в стартовый состав сборной Востока благодаря голосам фанатов и баскетболистов, а в голосовании журналистов он проиграл«Я думаю, фанаты и игроки должны голосовать.Сейчас всё сводится к аналитике, которая, по сути, управляет игрой. Мы попробовали кое-что новое при голосовании, и теперь одни говорят, что этот вариант сработал, а другие — что нет. Но стартовые составы выбраны, и я, как и все, благодарен за то, что могу быть частью Матча звёзд, будь я стартовым игроком или запасным», — приводит слова Ирвинга Dime.