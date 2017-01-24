Дерозан пропустит матчи с «Сан-Антонио» и «Мемфисом»

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс»пропустит как минимум два матча из-за растяжения правой лодыжки. Доктора проведут новое обследование игрока в конце текущей недели, сообщает официальный «твиттер» «Рэпторс».Дерозан получил травму в четвёртой четверти матча с «Финикс Санз», когда неудачно приземлился на ногу своего одноклубника Йонаса Валанчюнаса.В матчах, которые Дерозан точно пропустит, «Торонто» встретится с «Сан-Антонио Спёрс» и «Мемфис Гриззлиз».В нынешнем сезоне Дерозан набирает в среднем 28,1 очка, 5,2 подбора и 3,8 передачи за игру.