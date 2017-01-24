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175 лет назад 2016
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«Милуоки» переиграл «Хьюстон», Адетокунбо набрал 31 очко

24 января 2017, вторник. 06:26. Баскетбол
«Хьюстон Рокетс» проиграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «БМО Харрис Брэдли-центре» в Милуоки и закончилась со счётом 127:114 в пользу хозяев.

В составе победителей самым результативным стал Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко. Ещё 28 в активе Джабари Паркера, Грег Монро оформил дабл-дабл — 17 очков, 10 подборов. У проигравших отметим Джеймса Хардена, которому совсем немного не хватило до трипл-дабла — 26 очков, 12 передач, 9 подборов. Ещё 18 очков набрал Патрик Беверли, 17 — у Нене Илариу.

Благодаря этой победе «Милуоки» прервал серию из пяти поражений.
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
127 : 114 (33:33, 35:31, 25:27, 34:23)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Паркер - 28, Монро - 17, Деллаведова - 16, Пламли - 10, Снелл - 9, Терри - 8, Брогдон - 6, Телетович - 2, Хенсон, Новак, Вон, Бизли, Мейкер, Миддлтон
Хьюстон Рокетс: Харден - 26, Беверли - 18, Илариу - 17, Капела - 16, Андерсон - 16, Гордон - 9, Ариза - 8, Деккер - 4, Брюэр, Харрелл, Макдэниелс, Онуаку, Эннис, Браун, Вилтджер
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Милуоки Бакс Хьюстон Рокетс Яннис Адетокунбо НБА
Новости. Баскетбол
24 января 2017, вторник
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