«Милуоки» переиграл «Хьюстон», Адетокунбо набрал 31 очко

«Хьюстон Рокетс» проиграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «БМО Харрис Брэдли-центре» в Милуоки и закончилась со счётом 127:114 в пользу хозяев.В составе победителей самым результативным стал, набравший 31 очко. Ещё 28 в активе Джабари Паркера, Грег Монро оформил дабл-дабл — 17 очков, 10 подборов. У проигравших отметим Джеймса Хардена, которому совсем немного не хватило до трипл-дабла — 26 очков, 12 передач, 9 подборов. Ещё 18 очков набрал Патрик Беверли, 17 — у Нене Илариу.Благодаря этой победе «Милуоки» прервал серию из пяти поражений.