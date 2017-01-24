«Нью-Орлеан» обыграл «Кливленд», Джеймс оформил трипл-дабл, у Ирвинга — 49 очков

«Кливленд Кавальерс» проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Смути Кинг-центре» в Нью-Орлеане и закончилась со счётом 124:122 в пользу хозяев. По ходу первой половины преимущество «Нью-Орлеана» достигало 22 очков, однако «Кливленд» смог навязать борьбу в концовке. Тем не менее победа осталась за «Пеликанс».
Самым результативным в составе победителей стал Терренс Джонс, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 11 подборов. Джру Холидэй записал в свой актив 33 очка и 10 передач. В составе «Кливленда» 49 очков набрал Кайри Ирвинг, а Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 26 очков, 12 передач, 10 подборов.