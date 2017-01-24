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Берзиньш: сделаю всё, чтобы цели «Локомотива-Кубань» были достигнуты

24 января 2017, вторник. 15:04. Баскетбол
Форвард Каспарс Берзиньш прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом-Кубань».

«Когда мне поступило предложение от «Локомотива», я долго не думал. Для меня большая честь, что команда такого уровня проявила ко мне интерес. Я в этой ситуации вижу одни плюсы: у меня в «Локо» много знакомых, Обрадович – классный тренер и очень опытный, в команде очень качественный медицинский штаб. К тому же Краснодар – красивый город, там хорошая погода. Я буду делать свою работу с полной самоотдачей. Знаю, что у клуба большие цели, и сделаю всё, чтобы эти цели были достигнуты. Не могу дождаться, когда приступлю к работе!» – приводит слова Берзиньша официальный сайт «Локомотива-Кубань».
Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
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ПБК Локомотив-Кубань Каспарс Берзиньш
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