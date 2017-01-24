«ВТБ Арена парк» и МСБЛ проведут стритбольный турнир VTB Arena Open

Участники турнира VTB Arena Open

«ВТБ Арена парк» и Международная cтуденческая баскетбольная лига (МСБЛ) в пятый раз организуют традиционный стритбольный турнир VTB Arena Open, посвящённый Дню студента. Второй год подряд он проводится в формате 3х3. Главным призом для победителей этого турнира по традиции станут билеты на «Финал четырёх» Евролиги, который в этом году состоится в Стамбуле.Кроме того, наряду со студенческим пройдёт и VIP-турнир с участием политиков, бизнесменов, звёзд спорта и шоу-бизнеса, актёров и музыкантов. В прошлом году участниками студенческого баскетбольного праздника стали Аркадий Дворкович, Андрей Кириленко, Александр Новак, Андрей Воронцевич, Гоша Куценко, Алексей Немов, Андрей Сильнов, Лазарь Папандопуло, Алексей Саврасенко. Причём некоторые из них играли в одной команде со своими детьми, сообщается в официальном пресс-релизе органиаторов.«Прошлогодний турнир, прошедший в интереснейшей борьбе и изобиловавший красивыми и эффектными моментами, подаривший зрителям массу положительных эмоций, доказал, что мы угадали с новым форматом его проведения. Получился настоящий баскетбольный праздник студентов – бывших, нынешних, будущих. Надеемся, что такая же праздничная атмосфера будет царить на баскетбольной площадке и на этот раз», — отметил глава МСБЛ, старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.