С. Обрадович: «Фуэнлабрада» — команда с гордостью, её нелегко обыграть на выезде

Главный тренер «Локомотива-Кубань»дал комментарий к предстоящему матчу Еврокубка с «Фуэнлабрадой», запланированному на 25 января в Испании.«Несмотря на то что мы победили «Фуэнлабраду» в Краснодаре, будет непросто сделать то же самое на выезде. Это команда, у которой есть гордость, и дома они играют очень хорошо. Мы хотим застолбить себе место в плей-офф, и мы также хотим победить в нашей группе. Мы потратили много времени на путешествие из Сибири в Испанию, но я не ищу для себя оправданий», — приводит слова Обрадовича официальный сайт турнира.