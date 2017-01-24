Желько Обрадович: «Фенербахче» контролировал игру против УНИКСа все 40 минут

Главный тренер «Фенербахче»оценил игру своей команды в матче против казанского УНИКСа в Евролиге (86:81).«После первой игры в Стамбуле мы поняли, какого качества команда УНИКС. Сейчас у неё появились новые игроки, но и отсутствовали важные игроки. Нам надо было сыграть хорошо, чтобы победить. Думаю, мы контролировали игру на протяжении всего матча, хотя соперник нас догонял. Но такие взлёты и падения – это наша проблема. Очень важна концентрация. Если играть с полной концентрацией все 40 минут, то победить проще. Я подчеркну: УНИКС – хорошая команда, а мы одержали важную победу», — приводит слова Обрадовича «Спорт как есть».