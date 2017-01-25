«Торонто» без Дерозана проиграл «Сан-Антонио», Лоури набрал 30 очков

«Сан-Антонио Спёрс» одержал трудовую победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Эйр Канада-центре» в Торонто и закончилась со счётом 108:106 в пользу гостей.В составе «Спёрс» самым результативным стал Ламаркус Олдридж, набравший 21 очко. Ещё 18 очков на счету Патрика Миллза. У «Рэпторс», которые играли без травмированного, 30 очков набрал, ещё 21 — Терренс Росс.Это поражение стало для «Торонто» четвёртым кряду. «Сан-Антонио» продлил победную серию до пяти матчей.