«Филадельфия» отыгралась с «-19» и победила «Клипперс»

«Филадельфия Сиксерс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и закончилась со счётом 121:110 в пользу хозяев. По ходу третьей четверти «Клипперс» вели с разницей в 19 очков, но не смогли удержать это преимущество.
Самым результативным в составе «Сиксерс» стал Нерленс Ноэль, набравший 19 очков, ещё 18 в активе Ричауна Холмса. У «Клипперс» 22 очка набрал Джей Джей Редик, 20 — Остин Риверс. По дабл-даблу оформили Блэйк Гриффин (12 очков, 11 подборов) и Деандре Джордан (10 очков, 20 подборов).
Для «Филадельфии» эта победа стала седьмой в последних девяти матчах.