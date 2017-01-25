Смарта отправили в раздевалку за стычку с ассистентами главного тренера

Защитник «Бостон Селтикс»был отправлен в раздевалку во время матча регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» за стычку с ассистентами главного тренера Джеромом Алленом и Джейми Янгом, сообщает ESPN. Вскоре после замены игрок хотел вернуться на площадку, но наставник «Бостона» Брэд Стивенс не планировал выпускать его снова. Когда ассистенты рассказали Смарту об этом, он разозлился и вступил с ними в перепалку, размахивая полотенцем. Однако затем защитник успокоился и ушёл в раздевалку.