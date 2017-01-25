Д. Иванович: «Химкам» важно остановить быстрые прорывы «Ульма»

Главный тренер «Химок»накануне матча Топ-16 Еврокубка с «Ульмом» поделился ожиданиями от поединка.«Как я уже говорил перед матчем в Германии, «Ульм» – команда, которая отлично играет транзитное нападение и уверенно реализует быстрые отрывы. В их составе есть шутеры, которые быстро перемещаются, а также баскетболисты, часто обыгрывающие один в один. Как и любая немецкая команда, «Ульм» борется все сорок минут. В первой игре здорово себя проявили Морган, Батлер и Браун, однако для нас гораздо важнее остановить их быстрые прорывы, чтобы не дать сопернику возможность набирать лёгкие очки. Вернулся в строй лидер «Ульма» Пер Гюнтер, и с ним нам будет намного тяжелее», – цитирует Ивановича официальный сайт клуба.