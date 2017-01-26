«Майами» победил «Бруклин», уступая после трёх четвертей — «-18»

В матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» в гостях вырвал победу над «Бруклин Нетс». Встреча состоялась в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 109:106. По итогам трёх четвертей преимущество «Нетс» составляло 18 очков, однако «Хит» выиграли заключительную четверть — 38:17, а вместе с ней и матч.
Самым результативным у «Майами» стал Дион Уэйтерс, набравший 24 очка, ещё 22 на счету Уэйна Эллингтона. У «Бруклина» 33 очка записал в свой актив Брук Лопес.
Эта победа стала для «Хит» пятой подряд.