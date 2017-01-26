«Оклахома-Сити» обыграл «Нью-Орлеан», Уэстбрук оформил 60-й трипл-дабл в карьере

«Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в «Смути Кинг-центре» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 114:105 в пользу гостей.
Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, оформивший очередной трипл-дабл в сезоне и карьере — 27 очков, 12 подборов, 10 передач. Это 60-й трипл-дабл в карьере Расселла. По дабл-даблу в свой актив записали Стивен Адамс (20 очков, 11 подборов) и Энес Кантер (17 очков, 11 подборов). За проигравших 18 очков набрал Итуан Мур.