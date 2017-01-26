А. Томас: надеюсь, «Бостон» продолжит играть так же, как в матче с «Хьюстоном»

Лидер «Бостон Селтикс»прокомментировал победу над «Хьюстон Рокетс» (120:109) в матче регулярного чемпионата НБА.«Мы потерпели три поражения подряд, играли против отличной команды с действительно хорошим игроком. Можно сказать, что это была наша самая важная победа. Надеюсь, это придаст нам больше уверенности, мы сохраним ритм и продолжим играть так и в следующих матчах», – приводит слова Томаса ESPN.Айзея провёл на паркете 38 минут, собрав коллекцию из 38 очков, 9 результативных передач, 5 подборов и 1 перехвата.