Мори: Харден — самый мотивированный на прогресс игрок, который у меня был

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс»рассказал об усилияхдля улучшения своей игры.«Джеймс — самый мотивированный на прогресс игрок, который у меня когда-либо был. В первое межсезонье, которое он провёл с нами четыре года назад, его приоритетом было улучшить правую руку. Он занялся этим и разительно улучшил игру ею.В это межсезонье он сказал: „Я стану парнем, который больше говорит, буду вести команду за собой“. Когда Дуайт выбрал „Атланту“, Джеймс знал, что должен выйти вперёд. И он действительно стал лидером в этом году. Это было его приоритетом», — цитирует Мори HoopsHype.