Дабл-дабл Кузмича помог «Црвене Звезде» обыграть «Панатинаикос» в Евролиге

Сербская «Црвена Звезда» на домашнем паркете обыграла греческий «Панатинаикос» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 72:66.Хозяева выиграли первую четверть со счётом 20:14, после чего сумели удержать преимущество к перерыву. В третьей четверти «Панатинаикос» отыграл несколько очков, но для победы этого не хватило.Наибольшее количество очков набрал американский форвард «Панатинаикоса», а самым эффективным в матче стал представитель сербов, которому удалось оформить дабл-дабл — 10 очков и 14 подборов.